NBA》西河真的顧人怨？ KD好友重砲痛批：沒有人想跟他同隊 ！

魏斯布魯克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在P.喬治（Paul Gerorge）被交易至快艇後，魏斯布魯克（Russell Westbrook）再度面臨了重要搭擋離隊，球隊實力嚴重下滑的狀況。對此杜蘭特（Kevin Durant）的好友威廉斯（Randy Williams）在IG上公開痛批魏斯布魯克，表示根本沒有球星願意跟他一起打球。

杜蘭特。（資料照，法新社）

Kevin Durant’s Brand Ambassador and good friend, Randy Williams, took to Instagram to share his thoughts on Russell Westbrook. pic.twitter.com/AIhO8ExGCi — TheWarriorsTalk （@TheWarriorsTalk） 2019年7月7日

威廉斯同時表示，球隊老闆和總經理都知道魏斯布魯克根本不在意自己的隊友，只在乎自己的數據，最後他認為若雷霆想要成為更棒的球隊就應該把他交易出去。

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目前魏斯布魯克在雷霆的未來充滿了很大的變數，在P.喬治被交易後，沃神（Adrian Wojnarowski）就曾報導魏斯布魯克已經與球隊開會討論了球隊和他的未來走向，同時雷霆球團有可能會把他交易到別的球隊。

目前有三隊對魏斯布魯克有興趣，分別是熱火、活塞和火箭隊，《ESPN》的記者Tim MacMahon表示，火箭現在對他很有興趣，正在努力找出適合的交易籌碼來與雷霆進行進一歩的談判。

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