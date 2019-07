NBA》西河真的顧人怨？ KD好友重砲痛批：沒有人想跟他同隊 ！

魏斯布魯克。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕在P.喬治(Paul Gerorge)被交易至快艇後,魏斯布魯克(Russell Westbrook)再度面臨了重要搭擋離隊,球隊實力嚴重下滑的狀況。對此杜蘭特(Kevin Durant)的好友威廉斯(Randy Williams)在IG上公開痛批魏斯布魯克,表示根本沒有球星願意跟他一起打球。

杜蘭特。(資料照,法新社)

Kevin Durant’s Brand Ambassador and good friend, Randy Williams, took to Instagram to share his thoughts on Russell Westbrook. pic.twitter.com/AIhO8ExGCi