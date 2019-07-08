網球》穆雷準備回歸單打！ 自信認為能重返「Big 4」

穆雷。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年澳網賽前傳出打算退休的穆雷（Andy Murray），在溫布頓網賽藉由參加雙打強勢回歸，現在他認為自己能夠重回男單頂尖行列，重回「Big 4」。

他在接受英國媒體《The Times 》訪問時透露：「我知道我在澳網時的感覺有多糟糕，我也知道我去年在這裡（溫布頓）打單打時的感覺有多糟糕，而我現在的感受是前所未見的良好。」「所以如果我的身體能夠恢復到良好的水準，我就可以跟上那些球員們。」

請繼續往下閱讀...

《ESPN》報導指出，今年溫網男單進入第四輪的選手當中，30歲以上的球員人數多於30歲以下的。穆雷說他沒感覺到有任何東西能阻止他重回「Big 4」（穆雷與費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic））的行列。

「許多一樣的傢伙都還在那邊，我不覺得現在的比賽已經有了改變，我也不覺得我沒辦法回來，所以為何不（重返男單賽場）呢？」「如果有人能夠給我一個理由，告訴我沒有辦法重回競爭行列，那麼我將會聽他怎麼說，但我現在一個都沒聽到。」

不過目前穆雷尚未決定何時重返男單賽場，他打算照著自己的節奏來，所以不會參加8月的美國公開賽。他現在只專注在他與小威廉絲（Serena Williams）的下一輪混雙賽事。

（右起）穆雷與小威廉絲。（資料照，法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法