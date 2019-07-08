日職》陽岱鋼致勝一擊伏虎 巨人近7戰奪6勝（影音）

陽岱鋼。（取自讀賣巨人推特）



〔體育中心／綜合報導〕央聯龍頭讀賣巨人今在甲子園與排名第二的宿敵阪神虎展開世仇對決，旅日好手陽岱鋼雖然連兩戰未先發，但在8局上敲出致勝安打，打回超前分，幫助巨人終場以4：3險勝，中斷阪神近期一波3連勝。

巨人今天推出澤村賞王牌菅野智之掛帥先發，大城卓三在1局上敲出帶有1分打點的中間穿越安打，助隊先馳得點，菅野在2、3兩局都遭遇亂流各失1分，包括坂本誠志郎2局上的追平陽春彈，阪神前3局以2：1超前。

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巨人也隨即展開反擊，菅野在4局上、二壘有人時掃出中外野二壘安打扳平戰局，大城卓三6局上敲出超前陽春砲，但阪神7局下靠著原口文仁的高飛犧牲打，以3：3再度追平比分。

陽岱鋼6局下上場代守，取代大城卓三打第5棒，並移防至右外野，巨人在8局上攻勢再起，岡本和真敲安上壘後，換上增田大輝代跑，阪神後援洋投強森牽制發生傳球失誤，讓跑者上到二壘，増田大輝也大膽盜上三壘。

陽岱鋼再扮球隊致勝英雄，在1好3壞相中強森的146公里速球，擊出高彈跳的強勁滾地球，趨前守備的阪神游擊手植田海未能接牢形成安打，成功送回超前分，助隊以4：3再度要回領先。

菅野智之今天繳出6局失3分的優質先發，無關勝敗，田口麗斗、大竹寛、中川皓太和洋投馬錫森接力守成，巨人終場就以4：3驚險擊敗阪神，近7場奪下6勝。

陽岱鋼今天替補上陣，1打數1安打，另有1分打點，打擊率升至2成99，本季打點也累積15分打點。

8回の表 陽岱鋼選手

勝ち越しタイムリー pic.twitter.com/5kdPH74kBP — RINA－06361908 （@rina4912） 2019年7月8日

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