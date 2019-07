NBA》三年後再訪印地安人主場 神經刀脫衣慶祝燃爆全場（影音）

史密斯。(資料照,取自大聯盟Cut4網站)

〔體育中心/綜合報導〕JR史密斯(J.R. Smith)終於重返球場,只不過這一次不是打籃球,但他在今天重返印地安人主場,參加大聯盟明星軟式棒球比賽時,還是選擇把上衣脫掉上場打擊。

Three years later and @TheRealJRSmith still isn't wearing a shirt. Casual. #CelebSoftball pic.twitter.com/Wjsp49VDGN



JR史密斯參加了在印地安人主場所舉辦的大聯盟名人軟式棒球的比賽,他在比賽中就決定把自己的上衣脫掉,與隊友擊掌慶賀,並進行接下來的賽事,甚至他在站上打擊區時也沒有穿上自己的上衣進行打擊。

請繼續往下閱讀...

脫上衣可以說是JR史密斯本人的特色標籤,因為這已經不是第一次在公眾場和把自己的上衣脫掉了,他在先前騎士的冠軍慶祝遊行時就曾把自己的上衣脫掉進行遊街,而他在2016年世界大賽第七戰與詹姆斯一同進場看球的比賽中也曾做過一樣的事情。

Of course, @TheRealJRSmith popped his shirt off at the All-Star Celebrity Softball Game. pic.twitter.com/YwjFpIGrYl