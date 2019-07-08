世大運》台灣隊繳出好成績 小英總統臉書祝賀

台灣代表隊目前在世大運累積4金5銀3銅，蔡總統在臉書祝賀。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣代表團至今在拿坡里世大運累積4金5銀3銅，在所有參賽國名列第7，總統蔡英文在臉書發文除了恭喜奪牌英雄外，也盼國人為還未比賽的選手打氣加油。

蔡英文總統在臉書發文寫道：「你還記得前年台北世大運，那個奇蹟的夏天嗎？這幾天在拿坡里世大運，台灣英雄們繼續寫下更多好成績！」

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蔡英文為奪牌選手喝采，先恭喜男子體操隊，「金牌凱」李智凱再次完美落地，奪下鞍馬金牌二連霸及男子全能銅牌。「單槓王子」唐嘉鴻也替台灣摘下單槓項目史上第一面金牌。男子體操隊的好表現，讓他們合力獲得團體賽銀牌。

「射擊也是台灣的強項！」蔡英文總統也恭喜劉宛渝率先射下隊史首金，去年在雅加達亞運一戰成名的楊昆弼也獲得金牌，兩人更合力贏得「混雙不定向飛靶」銀牌。加上女子10公尺空氣步槍團體銀牌、林穎欣獲得的女子個人銅牌，台灣的神射手們，成功揚威世界舞台！

另外，蔡總統一一恭喜男子桌球隊獲得追平隊史最佳成績的銀牌，跆拳道好手蘇佳恩拿下女子個人品勢銀牌，游泳選手王星皓則改寫全國記錄，游出200公尺混合式的銅牌，這也是台灣在世大運第一次贏得游泳獎牌！

世大運賽事才過一半，台灣的獎牌數達到4金5銀3銅，在所有參賽國名列第七，蔡英文總統感謝每位選手的拚勁和好表現，也請大家鎖定賽事轉播，一起給選手們最大的支持。

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