NBA》雷霆清倉大拍賣？ 防守悍將被交易至金塊

J.葛蘭特被交易至金塊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕奧克拉馬雷霆為了清薪資空間避免豪華稅，今天傳出將防守悍將J.葛蘭特（Jerami Grant）交易至金塊，換來明年首輪選秀籤。

前龍王雷納德（Kawhi Leonard）日前招募P.喬治（Paul George）攜手加盟快艇，雷霆同意與快艇進行交易，送出P.喬治換來加林納里（Danilo Gallinari）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和4個無保護首輪籤、1個受保護首輪籤與2個首輪互換權。

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《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今天再度爆料，雷霆交易J.葛蘭特，換取2020年首輪選秀籤。雖然此舉可讓雷霆省下3900萬美元的薪水與豪華稅，美媒預測雷霆後續可能還會再有所動作，當家一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）、主力中鋒亞當斯（Steven Adams）、A.羅伯森（Andre Roberson）和施洛德（Dennis Schroder）等人，都有可能成為交易籌碼。

J.葛蘭特本季繳出生涯代表作，場均13.6分、5.2籃板、投籃命中率49.5%、39.2%三分球命中率，以及71%的罰球率，皆寫下個人單季生涯新高。

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