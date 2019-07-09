溫網超級星期一 15歲黑馬高夫止步16強

〔中央社〕溫布頓網球錦標賽邁入第2週，在8強名單將出爐的「超級星期一」，打敗大威廉絲一夕成名的美國女網新秀高夫（Cori Gauff）不敵前球后哈勒普（Simona Halep），止步16強。

高夫以外卡打進溫網會內賽，第一輪就以直落二擊敗有10座女單大滿貫金盃的大威廉絲（Venus Williams），次輪又直落二擊敗斯洛伐克女將賴芭莉科娃（Magdalena Rybarikova），甚至在第3輪演出逆轉勝，以3比6、7（9）比6、7比5戰勝斯洛維尼亞好手赫考格（Polona Hercog）。

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不過，高夫的驚奇之旅今天終結在哈勒普手中，第一局就遭到哈勒普破發，雖然隨後破發對手、守住2局，但以3比6不敵。哈勒普在第2盤更是先馳得分，把比分拉到2比0，高夫雖然盡力追成平手，最後仍以3比6丟掉這盤，1小時15分鐘結束比賽。

15歲小將不敵前球后或許在意料之中，另一場女單比賽結果則令人意外。擊敗謝淑薇晉級16強的大會第3種子普里斯科娃（Karolina Pliskova）經過3個多小時的馬拉松大戰，以6比4、5比7、11比13遭到非種子選手、同樣出身捷克的摩秋娃（Karolina Muchova）逆轉勝，大爆冷門。

22歲的摩秋娃女單世界排名第68，在大滿貫賽事最高成績只有去年美網闖進第3輪，溫網更是首次參賽，她8強賽將對決第8種子、烏克蘭網球女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）。（編輯：張佑之）

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