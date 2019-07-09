溫網》詹詠然組合擊退謝家姊弟 晉級混雙16強

詹詠然（左）與多迪格在混雙次輪擊敗謝家姐弟。（資料照，詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019年溫布頓網球錦標賽於全英草地俱樂部進行，混雙次輪上演另類「台灣內戰」，第8種子詹詠然組合4度破發，6：3、6：2擊退本屆首度合拍的謝家姊弟，順利晉級16強。



謝淑薇繼2016年澳網重返四大賽混雙舞台，首度與「A鵬」謝政鵬組軍，姊弟於64籤混雙「射日」開胡後，無巧不巧對上法網紅土混雙衛冕的詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）。雙方人馬開賽互破，大詹組合掌握機會，第8局再破順勢先馳得盤；次盤謝家姊弟試圖克服劣勢，但大詹組合第3、7局兩度突破，耗費66分鐘直落2勝出，將與第11種子斯洛維尼亞柯列帕琪（Andreja Klepac）／法國瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin）爭奪8強門票。

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謝淑薇首度與弟弟「A鵬」謝政鵬不敵詹詠然組合。（圖擷自謝淑薇臉書）



本屆單、雙、混雙「三線出擊」的謝淑薇，女單32強惜敗給第3種子的捷克前世界球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）後，女雙持續闖關，她與捷克史崔可娃（Barbora Strycova）榮膺第3種子，「台捷聯軍」已2連勝挺進16強，將與羅馬尼亞15種子貝古（Irina Camelia Begu）／尼古拉絲庫（Monica Niculescu） 力拚8強。



至於女雙第9種子詹詠然／詹皓晴同樣挺進第3輪，這是雙詹第3度合體角逐草地大滿貫的最佳戰績，得強碰今年包辦印地安泉、邁阿密「陽光雙冠」的第6種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），預料有番硬仗。若小薇人馬、詹家姊妹各下一城，還將在8強狹路相逢。



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