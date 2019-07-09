溫網混雙 謝淑薇謝政鵬不敵詹詠然組合

〔中央社〕台灣網球一姊謝淑薇今天傍晚和弟弟謝政鵬在溫布頓網球錦標賽組隊參加混雙賽事，第二輪對決詹詠然搭檔，以3比6、2比6不敵對手，結束姊弟首次雙打合作。

謝淑薇和謝政鵬第一輪對決日本選手麥克拉克蘭（Ben Mclachlan）和加藤未唯組合，不到1小時就以兩盤6比4奪勝，晉級第二輪，對上詹詠然和克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig），兩人是去年和今年法網混雙冠軍，列大會第8種子，首輪輪空。

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對於這場對決，姊弟倆事前表示心態放輕鬆，沒有壓力，「沒贏無所謂」，不會看得太重。

第一盤雙方首先互有破發，1比1平手，第3局陷入僵局，最後由詹詠然搭檔拿下，比數一路拉鋸，來到3比3後，由詹詠然搭檔連奪3局，6比3拿下第一盤。

第二盤一開始互相保發，但第3局由多迪格破發，之後雖然繼續上演保發大戰，但「謝謝組合」第7局再度被破，詹詠然最後在賽末點發球挑戰成功，一記愛司球結束比賽。

謝淑薇賽後受訪表示，很高興終於打完比賽，她打女單、女雙和混雙3項賽事，賽程真的太硬，能打完「要感謝弟弟的大腿」，之所以打混雙真的純粹是因為要一圓教練保羅的心願。

謝政鵬則是笑說，保羅覺得兩人打得還不錯、挺歡樂的，不過他自己覺得姊弟的混雙組合就像是溫布頓的特產草莓一樣「季節限定」，而且這次的賞味期限只有兩天，短期內應該真的不太可能再合作。

除了混雙外，謝淑薇還有女雙賽事，她和搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）在前兩輪都強勢碾壓對手打進16強，下一輪將對決第15種子羅馬尼亞選手貝古（Irina-Camelia Begu）和尼庫勒斯古（Monica Niculescu）組合。

不過，史翠可娃這次女單成績不俗，順利晉級8強，明天將在中央球場對決大會第19種子、英國女將康塔（Johanna Konta），和謝淑薇的比賽則排在第12球場的第4場，大約傍晚登場，將要一日兩戰。

謝淑薇說，對於她和史翠可娃這些老將而言，能在大滿貫賽晉級的機會寶貴，當然還是要把重心放在單打，因此如果一人還有單打比賽，另一人就會多掩護一些，這是她們之間的默契。

如果謝淑薇和搭檔勝出，詹詠然和詹皓晴下一輪也擊敗第6種子比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）和白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）組合，詹家姊妹和「謝娃配」將在8強賽碰頭。（編輯：張佑之）

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