MLB》明星賽明隆重登場 柳賢振將尬韋蘭德

美聯明星賽先發韋蘭德（左）與國聯先發柳賢振（資料照，美聯社、今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽將於明早登場，官方也正式公布了兩隊的先發投手與打線，國聯將由目前防禦率王柳賢振主投，美聯則由太空人賽揚王牌韋蘭德（Justin Verlander）先發。

柳賢振為首位獲選明星賽先發的南韓投手，韋蘭德則是生涯第二次在仲夏夜經典先發，上一次為2012年在皇家隊主場先發，當時他吞下敗仗。

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以下為明星賽先發打線陣容，美聯指定打擊球迷票選最高票的遊騎兵隊潘斯（Hunter Pence）因傷將由馬丁尼茲（J.D. Martinez）頂替，國聯的指定打擊貝爾（Josh Bell）則由總教練羅伯茲（Dave Roberts）選出。

美聯先發打線：

1. George Springer（右外野手，太空人）

2. DJ LeMahieu（二壘手，洋基）

3. Mike Trout（中外野手，天使）

4. Carlos Santana（一壘手，印地安人）

5. J.D. Martinez（指定打擊，紅襪）

6. Alex Bregman（三壘手，太空人）

7. Gary Sanchez（捕手，洋基）

8. Michael Brantley（左外野手，太空人）

9. Jorge Polanco（游擊手，雙城）

國聯先發打線：

1. Christian Yelich（左外野手，釀酒人）

2. Javier Baez（游擊手，小熊）

3. Freddie Freeman（一壘手，勇士）

4. Cody Bellinger（右外野手，道奇）

5. Nolan Arenado（三壘手，洛磯）

6. Josh Bell（指定打擊，海盜）

7. Willson Contreras（捕手，小熊）

8. Ketel Marte（二壘手，響尾蛇）

9. Ronald Acuna Jr.（中外野手，勇士）

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