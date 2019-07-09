足球》薩哈攻進致勝球 率領兩屆冠軍進非洲盃8強

效力英超水晶宮的前鋒薩哈，本場進球幫助象牙海岸贏得勝利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕非洲盃16強淘汰賽，兩屆非洲盃冠軍象牙海岸迎戰馬利，坐擁里爾當家邊鋒佩佩（Nicolas Pepe）以及水晶宮前鋒薩哈（Wilfried Zaha）的象牙海岸，靠著薩哈於比賽後段攻進致勝球的帶領下，終場象牙海岸以1：0帶走比賽勝利，晉級非洲盃8強，對手將是北非強權阿爾及利亞。

上半場比賽，馬利多次快速反擊的機會，只可惜總是缺那臨門一腳，使得比賽維持在0：0的狀態進入下半場。下半場馬利依舊保持旺盛的進攻火力，多次攻門機會但皆未能有所建樹，直到比賽第76分鐘象牙海岸的薩哈接獲隊友柯迪亞（Jonathan Kodjia）的助攻，薩哈雖遭門將撞擊，但在身體失去平衡前已將球踢向球門，幫助象牙海岸突破僵局，最後兩隊皆沒能再改寫比數，象牙海岸以1：0戰勝馬利。

請繼續往下閱讀...

薩哈攻進全場唯一一球。（歐新社）

馬利全場握有60%的控球時間，象牙海岸僅40%，馬利整場攻門多達18次，包括4次射正但沒能取得進球，反觀象牙海岸整場僅7次射門2次射正，就攻進比賽的致勝球，傳球數據也是馬利較佳，馬利本場420次傳球和80.2%的傳球成功率，象牙海岸僅285次傳球和70.2%的傳球成功率，這場比賽的進攻數據幾乎都是馬利占優，但象牙海岸靠把握住極少數的進攻良機便拿下比賽勝利。

象牙海岸曾於1992和2015年於非洲盃登頂，8強賽將遭遇的對手是1屆冠軍，且16強賽以3：0擊敗幾內亞的阿爾及利亞。阿爾及利亞陣中進攻線上坐擁2016年英超最佳球員馬赫列斯（Riyad Mahrez），當年和英格蘭前鋒瓦迪（Jamie Vardy）、法國防守中場坎特（N'Golo Kanté）以及丹麥門神舒麥可（Kasper Schmeichel）的聯手，幫助萊斯特城以小市場球隊的身分拿下奇蹟般的英超冠軍賽季，馬赫列斯於2018年已轉隊至英超豪門曼城。

象牙海岸近期最具代表性的兩位巨星球員，分別是去年離開曼城的全能中場圖雷（Yaya Touré）和前切爾西明星前鋒，號稱「非洲言承旭」的德羅巴（Didier Drogba），圖雷曾於2011至2014連四年拿下非洲足球先生的奬座，並於2009年跟著巴塞隆納拿下單年度6冠王史無前例的壯舉（西甲、國王盃、西超盃、歐冠盃、歐超盃、世俱盃）。德羅巴則是2006及2009年奪得非洲足球先生的榮譽，並於2006–2007和2008–2009兩個賽季拿下英超進球王。

效力法甲里爾的象牙海岸邊鋒佩佩於進攻端的破壞力極強，是象牙海岸相當倚賴的進攻點。（法新社）

效力曼城的馬赫列斯昨貢獻1進球，幫助阿爾及利亞以3：0擊敗幾內亞晉級非洲盃8強。（資料照，歐新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法