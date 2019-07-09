網球》WTA年齡限制葛芙成苦主 費爸認為該放寬標準

葛芙溫網止步16強。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕15歲的美國新秀黑馬葛芙（Cori Gauff）今年在溫網大放異彩，雖然在16強遭直落二敗給哈勒普（Simona Halep），仍颳起旋風，不過因為WTA參賽年齡規定，葛芙未來仍挑戰重重，前球王費德爾（Roger Federer）也認為規定該放寬。

WTA規定13歲以下球員不得參加職業賽事，14至17歲則有參賽限制，滿14歲僅能參加八場賽事，且這八場賽事中僅有三站總獎金超過6萬美元（約187萬台幣），17歲則可以參加16場賽事，不過若小球員表現有到達水準，WTA將會稍微放寬標準。

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葛芙原本僅能在15歲這年參加10場賽事，WTA已經為她放寬至12場。自從葛芙3月份過15歲生日後至今已經完成八站巡迴賽加上大滿貫，因此她得慎重考慮下一場比賽該參加哪項賽事。

此外，同樣的規定也限制了青少年球員與媒體接觸時間，整個賽事的採訪時間不能多於四個小時，這在溫布敦是相當刁難人的，畢竟她是今年的焦點人物之一。

對此，拿下20座大滿貫金盃的前球王費德爾也認為不合理，「我告訴WTA該放寬規定。」費德爾說，他以16歲3個月就奪下澳網后冠接著登上世界第一的辛吉絲（Martina Hingis）為例：「我很樂見辛吉絲年輕時的精彩表現，那很棒。如果他們（年輕球員）能參加更多比賽，那將會激起他們的鬥志。」

瑞士退役球星辛吉絲在1997年奪下澳網單打金盃，並在兩個月後登上世界第一，至今仍是網壇最年輕紀錄保持人。

費德爾也認為WTA應放寬年齡限制。（歐新社）

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