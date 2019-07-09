足球》「我相信我們能贏！」NIKE最新美國女足廣告 短短60秒震撼人心

（影片來源：NIKE）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界盃女足賽美國隊擊敗荷蘭隊、成功完成二連霸，知名運動品牌NIKE也趁勢推出一波六十秒的廣告影片，畫面使用黑白照片呈現、並配上一名女子旁白口述，以簡短有力的方式表達美國女子足球隊此次勝利背後，為運動場上的性別平權帶來的深遠意義。

這支名為「會一直贏下去（Never Stop Winning）」的廣告，一開頭便以觀眾歡呼聲及鼓聲展開磅礡氣勢，「我相信我們會成為四屆的世界冠軍、且會一直贏下去，直到我們成為世界上最棒的女子足球隊，同時也是世界上最棒的足球隊。」旁白的女聲說道。

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性別議題一直是本屆美國女足的焦點議題，他們早在今年的國際婦女節宣布將對美國足協提出性別歧視的訴訟，希望能解決男女運動員「同工不同酬」的情況。這部廣告的核心同樣傳達相似理念，意即此次美國女足不只是贏得一座世界冠軍，更希望不只在足球場上、而是在每個領域都能「打破玻璃天花板」。

根據《CNN》報導，NIKE總裁帕克（Mark Parker）在先前透露，今年美國女足隊的球衣是全球最熱銷的足球球衣，甚至超越了許多歐洲足球隊，顯然女足隊已經受到比以往更大的關注，但男女運動員的報酬仍然呈現巨大落差，可以想見運動場上的平權之路還有一大段要走。

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