MLB明星賽》怪物！小葛雷諾首輪29轟 創單輪最多轟紀錄（影音）

小葛雷諾打破大聯盟全壘打大賽首輪全壘打支數紀錄。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕2019全壘打大賽台灣時間今天上午熱鬧登場,傳奇球星葛雷諾之子、20歲的藍鳥隊小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)是史上最年輕參賽者,賽前就受到多方關注,今日他作為第三位選手出賽,首輪就展現超強怪力,敲出29轟打破單輪最多轟紀錄,最遠一轟達476英呎。

原本單輪最多轟紀錄為2008年漢米爾頓(Josh Hamilton)的28支。

