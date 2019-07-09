足球》烏龍球險誤事！ 突尼西亞後衛差點成為歷史罪人

突尼西亞正規賽最後一刻頂進烏龍球，被迦納追平比數。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕非洲盃16強淘汰賽，由老牌非洲強權迦納出戰新興北非強隊突尼西亞，突尼西亞後衛貝都伊（Rami Bedoui）於正規賽傷停補時，解圍失誤頂進烏龍球，幫迦納追平比數進入延長賽，比賽一路進入PK大戰突尼西亞才以5：4驚險勝出，貝都伊也差點成了突尼西亞足球史上的歷史罪人。

上半場比賽兩隊互相繳了白卷，以0：0的比分進入下半場。下半場第73分鐘，突尼西亞右後衛赫齊達（Wajdi Kechrida）於右路快速突破後傳中，隊友赫尼西（Taha Yassine Khenissi）將球推射入網，替突尼西亞首開紀錄1：0。比賽結束前第91分鐘，迦納球員大腳前傳至禁區，突尼西亞後衛貝都伊欲頭槌解圍，但不小心將球頂向自家球門而門將來不及撲救，兩隊戰成1：1進入延長賽。

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赫尼西本場替突尼西亞踢進1球。（路透社）

延長賽30分鐘兩隊未能把握住進球機會，因此比賽將要進入PK大戰決勝負，由迦納先踢，兩隊第1、2點皆穩穩罰進，迦納第3點主罰的艾庫班（Caleb Ekuban）踢得過於軟弱且角度不夠刁鑽，後續兩隊的罰球皆進球，終場突尼西亞驚險地以5：4拿下PK大戰勝利，所幸正規賽的烏龍球沒有釀成被淘汰的悲劇，這支北非軍團將於8強對上同是PK大戰勝出的馬達加斯加。

艾庫班於PK大戰踢丟點球。（法新社）

本場比賽突尼西亞握有51.8%的控球時間，迦納則是48.2%，射門次數迦納雖高達23次但射正僅6次，突尼西亞則有12次射門包括4次射正，突尼西亞454次傳球和73.8%的傳球成功率，迦納則是差不多的400次傳球和76%的傳球成功率。

迦納為4屆非洲盃冠軍球隊（1963、1965、1978和1982），非洲盃奪冠次數在歷史上僅輸給第一的埃及（7次）和第二的喀麥隆（5次），突尼西亞則是於2004年拿下隊史第一座也是唯一一座的冠軍。迦納於2010年南非世界盃殺進過8強，與2002年日韓世界盃塞內加爾的8強同為非洲球隊於世界盃的最佳成績。

16強賽中，奈及利亞以3：2戰勝5屆冠軍喀麥隆，地主埃及爆冷以0：1敗給南非止步16強，馬達加斯加於PK大戰4：2擊退剛果民主共和國，阿爾及利亞以3：0輕取幾內亞，非洲盃8強的球隊已全數出爐。

非洲盃8強賽程及對戰組合：

對戰組合 日期 時間 塞內加爾vs貝南 7月11日 晚上12點 奈及利亞vs南非 7月11日 凌晨3點 象牙海岸vs阿爾及利亞 7月12日 晚上12點 馬達加斯加vs突尼西亞 7月12日 凌晨3點

PK大戰勝出後，突尼西亞球員相當幸奮。（法新社）

反觀被淘汰的迦納球員神情落寞。（法新社）

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