MLB明星賽》神級激戰！歷經3度延長 佩德森39轟惜敗小葛40轟（影音）

小葛雷諾與佩德森惺惺相惜。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕全壘打大賽第二輪登場，首輪轟破紀錄晉級的的藍鳥隊20歲大物小葛雷諾，在第二輪繼續猛轟，再度敲出29轟平紀錄，沒想到他這回遭遇的對手道奇佩德森（Joc Pederson）遇強則強，也敲出29轟，最後雙方歷經3度延長加賽，終於分出勝負，小葛雷諾以史無前例的40轟晉級，佩德森39轟惜敗。

Joc Pederson ties Vlad Jr. at the buzzer! pic.twitter.com/VcMfb7sYzV — ESPN （@espn） 9 July 2019

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小葛雷諾第一輪以破單輪紀錄的29支全壘打，淘汰運動家隊查普曼（Matt Chapman），第二輪遇上道奇隊佩德森依舊毫不手軟，再度在4分鐘內敲出29轟，帶給後上場的佩德森巨大壓力，不過也激發出佩德森的求勝欲，竟然也繳出29支成績，雙方進入延長賽。

在計時1分鐘的延長加賽中，小葛雷諾猛扛8轟，觀眾驚呼連連，總支數37支以為勝券在握，沒想到佩德森頑強抵抗，也敲出8轟，總支數37支再度追平。

2度延長，規定打者一共只有三次揮擊機會，雙方都逐漸沒力，小葛雷諾3次揮擊只有1次開轟，而佩德森也一樣，最後雙方又以38轟再度平手，進入3次OT。

到了3度延長，小葛雷諾把握優勢，前面2次揮棒都開轟，總支數40轟，而後出場的佩德森最後只能以3次揮棒1開轟，總支數39支繳械，由小葛雷諾晉級下一輪。

兩人精彩較勁掀起全壘打大賽的高潮，雙方總支數79支更是前所未見，鏡頭也帶到雙方在第二輪結束後互擁，向最可貴的對手致敬。

佩德森相當扼腕。（USA TODAY Sports）

小葛雷諾以40轟晉級。（USA TODAY Sports）

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