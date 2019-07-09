足球》美國衛冕失利 墨西哥捧美洲金盃重返榮耀

墨西哥擊敗美國拿下2019美洲金盃冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019美洲金盃冠軍戰，由衛冕軍美國對上再前一屆冠軍（2015年）墨西哥，中北美地區最強兩隊於決賽碰頭，墨西哥一掃先前不佳的狀況，靠著巴薩前球員桑托斯（Jonathan dos Santos）的致勝進球，終場以1：0擊敗美國拿下2019美洲金盃冠軍，這也是隊史第8座冠軍，奪冠次數為賽會最多。

一路跌跌撞撞才殺進決賽的墨西哥，要對上今年賽會狀況極佳的美國，上半場兩隊互攻未果以0：0作收。下半場比賽第73分鐘，希梅尼茲（Raúl Jiménez）與桑托斯在禁區內展現精采的小組配合，希梅尼茲用後腳跟輕碰球傳給桑托斯直接起腳，皮球直衝球門左上死角越過門將撲救範圍進網，墨西哥靠著這顆精彩進球最終以1：0擊敗美國收下本屆美洲金盃冠軍，本場比賽墨西哥表現最佳的球員為門神奧喬亞（Guillermo Ochoa），由於他多次精彩撲救才能力保這支中美強權的大門不失。

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墨西哥的桑托斯攻進本場唯一一球，幫助墨西哥拿下勝利。（歐新社）

墨西哥本場握有56.8%的控球時間，美國則是43.2%，墨西哥全場狂轟20次射門包括5次射正，美國則是11次射門和3次射正，墨西哥整場487次成功傳球以及夠水準的83.6%的傳球成功率，美國則為377次成功傳球和僅72.7的傳球成功率，美國這場比賽17次犯規大於墨西哥的10次，特別的是這場的裁判並未出示任何紅黃牌，比賽紀錄單看來相當「乾淨」。

墨西哥隊史於美洲金盃共8度奪冠（1993、1996、1998、2003、2009、2011、2015和最新的2019）為賽會最佳，美國則是6度封王（1991、2002、2005、2007、2013和2017）居次，另外加拿曾於2000年拿下隊史唯一一座冠軍，也是唯一一隊非墨西哥或美國能於美洲金盃封王的球隊。

墨西哥門神奧喬亞拿下本屆賽會金手套獎。（法新社）

美國中鋒艾迪杜里本場錯失一次進球大好機會，門前放槍後相當懊惱。（法新社）

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