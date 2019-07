MLB》尷尬！未進明星賽 哈波海報四處飄揚

哈波今年未能入選明星賽,依舊被印在宣傳海報上。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟這個禮拜為明星賽週,比賽場地印地安人主場周圍紛紛掛上明星球員的照片,不過眼尖的球迷卻發現,費城人外野手哈波(Bryce Harper)竟也出現在不少的宣傳旗幟與海報上,顯然是大聯盟官方亦沒有料到哈波會缺席這場表演賽。

哈波一直都是話題十足的明星球員,生涯六度入選明星賽,過去只有在2014年因傷未能入選,去年他還在國民隊主場拿下全壘打冠軍,算是送給地主球迷的最後一份禮物。

季末哈波以13年3.3億的天價合約轉戰費城人,本季表現卻差強人意,打擊率僅0.253、敲出16轟、半季已經吞下105次三振。受到表現影響,他不但未獲球迷票選進入先發名單,就連球員互選與官方推薦的候補名單都未能擠進,無緣參與今年的仲夏夜經典。

哈波去年才風光在主場拿下全壘打大賽冠軍。(資料照,法新社)

顯然官方單位在名單公布之前就已經提前將宣傳旗幟與海報製作完成,最後也未能即時將這些宣傳品撤下,因此造成這樣的尷尬場面。

費城人唯一入選明星賽的球員為捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto),就有美國記者打趣道:「最快的方法應該是把哈波的臉換成瑞爾穆托,不過可能也已經太遲了。」

No All Star Game for Bryce Harper, but he’s still all over Cleveland this week. pic.twitter.com/YYkzCMXeSG