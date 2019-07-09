MLB》大谷翔平缺席全壘打大賽 美記者發文「太好了」

大谷翔平缺席明星賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在6月份轟了9發全壘打，5月初才正式以打者身分回歸，就已敲出14轟，讓球迷希望他參加全壘打大賽的聲浪不絕於耳，不過最後很遺憾沒有被大聯盟選上。《洛杉磯時報》記者Mike DiGiovanna今天發文表示，看到今天堪稱史上最壯烈的全壘打大賽，可以理解為什麼天使隊不想讓大谷翔平參加了。

在今天全壘打大賽第二輪，藍鳥隊小葛雷諾與道奇隊佩德森上演一場史詩級的惡鬥，4分鐘內無球數限制的不停揮棒，由於一直沒結果，最後還戰到3度延長，兩人一共扛了79轟，而好不容易晉級到決賽的小葛雷諾明顯沒力，只敲出22轟。

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Mike DiGiovanna今天發文說：「看了今天的比賽，你就知道天使為什麼不想讓大谷翔平參加這個比賽，他未來會參加的，而且會打得很出色，但不會是在他剛從Tommy John手術回來的這一兩年。」

有球迷表示，不公平的地方是，大聯盟今年甚至連邀請大谷的動作都沒有。也有人問，天使隊以後真的會讓二刀流的大谷參加嗎？Mike DiGiovanna回應，「我覺得會，大谷甚至不需要揮得像那些打者一樣猛，就可以扛出射月全壘打，他每天打擊練習都在做這些事，他真的很想比全壘打大賽，但至少天使隊在這一兩年會力圖阻撓他參加。」

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