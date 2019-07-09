NBA》老兵不死！阿嬤、艾利斯賭城試訓尋求復出

史陶德邁爾。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕離開NBA球場許久的艾利斯（Monta Ellis）和史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）兩人趁著夏季聯賽期間，在賭城拉斯維加斯進行試訓尋求重返NBA的契機，希望能與球隊簽約繼續籃球生涯。

根據《雅虎體育》報導，記者海恩斯（Chris Haynes）指出大約有12支球隊參加了在拉斯維加斯的試訓，其中包括湖人、勇士、尼克、雷霆、公鹿、活塞和巫師等。

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今年33歲的艾利斯離開NBA已經兩個賽季，在柯瑞加入前可說是勇士的一哥，當年的艾利斯是個極佳的射手，能夠得分又能抓籃板，但在被勇士交易走之後狀態就一路下滑；而即將37歲的「阿嬤」史陶德邁爾離上一場NBA的比賽足足三年，他從NBA退休後曾加盟以色列聯賽，並且拿到職業生涯首冠，而後更加入BIG3三對三聯盟（前NBA球員為主要參賽成員）。



艾利斯。（資料照，美聯社）

時過境遷，現在的球風隨著小球戰術的盛行，大家搶投三分，長人也被要求擁有外線能力，且大部分的球隊都會尋找具有潛力的年輕球員，最好是能夠成為板凳深度的一部分，因此艾利斯和史陶德邁爾能否突破年齡和時代的障礙重返球場還有待商榷。



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