足球》領紅牌的巴西前鋒道歉了 「所幸我沒傷害到人！」

熱蘇斯上前與裁判理論。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕昨巴西於美洲盃決賽戰勝祕魯拿下睽違12年的冠軍，比賽中所發生的插曲，巴西前鋒熱蘇斯（Gabriel Jesus）於比賽第70分鐘一次危險動作被裁判出示黃牌，因是他本場第2張黃牌，而換得1張紅牌被請出場，當下熱蘇斯不服主裁的判決而相當震怒，不只一一推開來勸阻他的球員，還一直朝著裁判理論，離場前還大力踢場邊的水瓶和攻擊VAR棚子，情緒相當失控，最後才坐在球員進場通道裡掉眼淚。

因累積2張黃牌，而被出示紅牌的熱蘇斯。（資料照，歐新社）

「我想向當時在我周遭的人道歉，被出示紅牌的當下，我整個人充滿了憤怒。」熱蘇斯說道：「我當下很有可能會造成他人受傷，但幸好我沒傷害到人，我只是一心想要幫助我的球隊而已。」

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熱蘇斯補充：「當時我們是領先的，我們球隊表現非常好，但是裁判做了錯誤的決定。我並沒有要誰閉嘴的意思，我只專注在我的專業──足球，我也了解各界的批評就像是讚美一樣會隨時隨地而來。」

這位效力曼城的前鋒對於比賽的熱情相當高，決賽中高漲情緒與突如其來的判決使這位年輕球員情緒失控，這也是未來熱蘇斯還需要多學習的地方。熱蘇斯本季於曼城並無被排進瓜迪奧拉（Pep Guardiola）的主力陣容之中，頂多作為阿奎羅（Sergio Agüero）的替補上場，表現也很普通，但巴西依舊需要倚靠這名前鋒的門前破壞力才能拿下這座美洲盃冠軍，尤其在「巴西天王」內馬爾受傷無法上場之際。

熱蘇斯下場前用力地踢場邊水瓶。（資料照，美聯社）

熱蘇斯失控攻擊裝有VAR的棚子。（資料照，法新社）

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