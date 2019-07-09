足球》有夠囂張！ 伊布心中歷史最佳陣容竟然是...

瑞典傳奇前鋒伊布拉希莫维奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾效力祖文特斯、國際米蘭、巴塞隆納、巴黎聖日耳曼等豪門球隊，且現效力洛杉磯銀河的瑞典前鋒伊布拉希莫维奇（Zlatan Ibrahimović），「伊布」在自己推特放上心目中最佳11人的名單，而一向充滿自信的他釋出這份名單後一點也不令人意外，先發11人全是自己，包括門將也是。

「我心中的最佳11人！」（如下圖）伊布表示：「我只需要決定誰是這球隊的教練就好，或許…教練也可以是我（Zlatan）。」很多球員都會排出自己心中最佳的11人陣容，像是巴西的外星人羅納度（Ronaldo）、法國的席丹（Zinedine Zidane），甚至是近期的梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）都是大家喜好的選擇，但是伊布這名單倒是相當特別，大概也沒有其他球員會做出這樣的選擇。

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伊布生涯效力過多家豪門，且幾乎在每一家效力過的豪門都拿過聯賽冠軍，生涯初期出道於瑞典強權馬爾默，2001年到阿賈克斯也曾幫助球隊拿下荷甲聯賽冠軍。2004年轉隊到義甲強權祖文特斯表現依舊搶眼，但因為「電話門事件」球隊烏雲壟罩而於2006年轉隊至國際米蘭。從2006到2009這三個效力國際米蘭的賽季皆奪下義甲冠軍，並成為世界知名的進球機器。2009–2010賽季去到巴塞隆納雖也拿下該季西甲冠軍，但與當時巴薩主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）相處不佳，而對該主帥多有批評。

離開巴薩後又回到義甲賽場，這次選擇的隊伍是先前沒加入過的豪門AC米蘭，並於2010–2011賽季率領球隊拿下當時睽違7年的義甲冠軍。後於2012年轉隊至巴黎聖日耳曼，效力巴黎的四年間皆奪法甲冠軍。在歐洲豪門的最後一站則是去到英超賽場加入曼聯，只可惜在曼聯的兩個賽季皆未能奪冠，進而離開歐洲去到美國MLS效力洛杉磯銀河。

（圖片來源：Zlatan Ibrahimović twitter）

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