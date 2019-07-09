MiLB》最美的句點 現役小聯盟全壘打王再見轟後宣布退休

DECKER DOES IT!!!



Reno finest, Cody Decker ends the game with one GINORMOUS blast.







FINAL pic.twitter.com/Psk4bISTZB — Reno Aces （@Aces） 2019年7月6日

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇3A的小聯盟現役全壘打王戴克（Cody Decker）在美國時間上週六晚間比賽中擊出一支再見轟，助球隊以10：9打敗來訪的巨人隊3A，賽後他也正式宣布退休，11年的職業生涯正式畫下句點。

請繼續往下閱讀...

這支逆轉兩分砲也是戴克生涯在小聯盟的第204轟，「我很高興擊出了全壘打，」戴克受訪時表示，「比賽結束後的10分鐘，我擁抱了每位隊友，球迷起立給我掌聲、這是非常特別的時刻。」

戴克在2009年第22輪被教士隊選上，曾在2015年上到大聯盟，但僅出賽8場、沒有留下任何安打紀錄，隨後他流轉於洛磯、皇家、紅襪等隊的小聯盟，還曾經到墨西哥聯盟打球，直到2018年季前才再次被響尾蛇隊簽下。

「我把一切都留給了棒球，比如血啊、汗啊、眼淚、當然還有頭髮。」中年微禿的他在記者會打趣說道。而在社群上相當活躍的戴克，退休後除回饋基層、擔任青年棒球基金會的執行總裁，也計畫會與妻子主持廣播節目。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法