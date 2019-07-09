跆拳道》才剛爆出國手賣亞運金牌 跆協70％的獎盃已壞損遭丟棄

全國跆拳道協會被爆出丟棄獎牌，目前僅剩下30%。（跆拳道協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕日前才傳出2010年亞運跆拳道金牌得主魏辰洋，將奧運金牌拿去典當，震撼體壇。今天又爆出，全國跆拳道協會將珍藏在協會的獎盃，當作垃圾丟棄，目前僅剩下約30%，讓許多教練和選手相當不滿。

全國跆拳道協會被爆出丟棄獎牌。（跆拳道協會提供）

現任選手理事、前國家隊教練李佳融，日前曾於理事會中提出此事，他痛批，「太離譜，獎盃、獎狀並非協會的私有財產，而是所有台灣教練和選手努力拚下來的榮耀，絕對是無價之寶，豈能任意丟棄。」

請繼續往下閱讀...

我國跆拳道擁有50年以上的歷史，也曾誕生首面奧運金牌，被視為亞、奧運的「獎牌庫」，過去戰功彪炳，大、小賽事得獎無數。李佳融說，「得知消息時真的很心痛，協會應該把所有獎盃細心珍藏，甚至作數位典藏，如今大部分的獎項已被丟棄，後人恐怕很難深入了解跆拳道的歷史。」

各大國際賽事通常會頒發獎盃、獎狀和獎牌，獎牌留給選手珍藏，其餘大部分由國家保管。

現任跆協理事長吳兩平解釋，「絕非惡意丟棄獎盃，歷任協會將所有物品置放在頂樓辦公室，卻完全沒有任何保存的動作，而是隨意丟棄，加上頂樓漏水，協會又位於天母，硫磺酸重，獎盃已久遠不易保存，大都已腐蝕斷裂、生鏽，甚至發霉，我們還特別請人去勘驗，把完善、能修補的獎盃清理後陳列在協會，剩下的只能忍痛割愛。」

對此，李佳融回應，「就算斷裂生鏽，都應該想辦法修復，協會沒有權力擅自丟棄。」某資深教練私底下透露，「跆拳道歷史無論是誰都不能隨意抹滅，過往台灣的團隊成績都是世界頂尖，沒有人會把自己祖先、家族留下的寶貝丟棄。」

理事長吳兩平強調，「保留古蹟是要每一個協會同心協力保存，我們接手的時候，之前所有的協會都並未珍惜，反而像雜物一樣亂丟棄，更沒有按年次、比賽重要性分類，導致獎盃腐蝕，我們還特別請人整理、清洗，是真的不堪保存的才只能丟棄。」

全國跆拳道協會被爆出丟棄獎牌。（跆拳道協會提供）

全國跆拳道協會擺放的獎牌。（跆拳道協會提供）

全國跆拳道協會擺放的獎牌。（跆拳道協會提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法