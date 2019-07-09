路跑》HOOD to COAST人車接力賽12月登場 素人跑團給建議

Chicken Attack隊，左起Chris、阿良、Peter。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2019 BMW HOOD to COAST山海長征人車接力賽將在12月7日於台東鹿野高台開跑，除了獨特的賽道體驗，希望讓跑者透過團隊合作一起熱血「玩賽」，共創獨特回憶，比賽於明天正式開放報名。

HOOD to COAST人車接力賽傳承於美國，以在地文化精神出發，今年台灣站邁入第3屆，更加強調賽道體驗，讓跑者奔馳在山海間，從台東鹿野高台登場，一路向南經太麻里車站、旭海，最後抵達台灣最南端墾丁。

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比賽規則為限時24小時，每隊由5名跑者和1部汽車組成，以人車接力的方式完成全場174公里的極限挑戰。

去年表現優異的Chicken Attack隊，由3位路跑素人組成，各自利用下班後的時間訓練，今天他們出席記者會給予參賽跑者建議，Peter認為，長距離跑步的訓練很重要，但此賽事強調的團隊精神的展現，之後會依每個人的專長分配棒次。

跑齡超過5年的Chris則表示，此次賽道相當經典，正因為如此更讓跑者更有動力奔向終點；接下來他們將和BMW Hood to Coast玩賽大使於8月代表台灣出征美國賽，接招距離超過300公里的嚴峻考驗。

Chicken Attack隊，左起Chris、Peter、阿良。（記者吳孟儒攝）



Chicken Attack隊，左起阿良、Peter、Chris。（記者吳孟儒攝）

HOOD to COAST今天舉辦記者會，宣告比賽於12月登場，明天開放報名。（記者吳孟儒攝）

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