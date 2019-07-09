羽球》小戴球后135週僅領先百分 周天成重返世界第三

戴資穎。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯今公布本週最新世界排名以及積分，戴資穎坐穩球后寶座達135週，持續堆高女單史上最久紀錄。台灣羽球一哥周天成則是重返生涯最佳的世界第三。

戴資穎和中國陳雨菲在本週都因去年印尼賽積分到期被扣分，戴資穎痛失冠軍積分，被扣5580分，積分下修至9萬0645分，陳雨菲則失去亞軍積分，總積分略降至8萬7165分，被日本名將奧原希望超越掉至世界第三。

請繼續往下閱讀...

奧原希望目前積分達90336，僅落後戴資穎309分，7月16開打的超級1000系列印尼公開賽，將會是球后頭銜保衛戰，小戴若衛冕成功仍能坐穩球后寶座，但是在8強提前出局的話，奧原希望闖進決賽，或是陳雨菲奪冠，小戴都會被迫讓出球后位置。

女單世界排名第4至第10依序為日本山口茜、印度一姐辛度、中國何冰嬌、泰國一姐依瑟儂、印度前球后賽娜、西班牙名將瑪琳，以及美國華裔好手張蓓雯。

男單部分，日本桃田賢斗繼續穩坐球王寶座，領先第二名的中國石宇奇多達2萬多分差距，台灣一哥周天成超越丹麥前球王安賽龍，升至世界第三，中國諶龍排第4，安賽龍下降2名掉至第5，6至10名為南韓一哥孫完虎、印尼克里斯提、金廷、印度一哥斯里坎特和日本西本拳太。

周天成。（資料照，法新社）



想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法