大聯盟明星賽、溫網男單八強 今日賽事預告與轉播

柳賢振將是第一個在明星賽先發的韓籍投手，也是繼1995年野茂英雄之後，第二個在明星賽先發的亞洲投手。（美聯社）

自由體育為您獻上今日精采賽事預告與轉播！

今早將進行美職明星賽，這一年一度的仲夏棒球饗宴選在印地安人主場舉辦，美聯將由塞揚王牌韋蘭德（Justin Verlander）先發，國聯則由今年大放異彩的韓籍投手柳賢振應戰。近六年在明星賽拿下勝利皆是美聯球隊，國聯球隊是否有機會斬斷，精彩戰況，請鎖定自由體育。

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今晚有兩場中職賽事轉播，統一獅在澄清湖球場出戰兄弟，獅隊推派球隊寄予厚望的左投林子崴先發，對上投一休四的萊福力，林子崴本季首度先發，能有什麼樣的表現，值得球迷期待；上週末在主場拿下三連勝的富邦悍將，將在新莊球場繼續出戰上半季冠軍Lamigo桃猿，桃猿推派新洋投冠猛，富邦則由伍鐸掛帥。

日職將轉播火腿、羅德系列賽第3戰，持續關注「大王」王柏融表現，他昨天2打數沒表現，守備時不慎受傷提前退場，賽後沒有大礙。今日是否能出賽，請球迷鎖定自由體育。

溫網八強男單賽事，大會第一種子喬科維奇（Novak Djokovic）將對上比利時好手高芬（David Goffin）；「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）則將面對日本好手錦織圭。

阿根廷選手佩亞（Guido Pella）將碰上西班牙好手阿古特（Roberto Bautista Agut）；「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。則將迎戰美國好手奎瑞（Sam Querrey）。喜愛網球的球迷，別忘了鎖定轉播。

MLB

07:30 全明星賽 民視、FOX體育、FOX體育3台

中職

18:35 中信兄弟＠統一獅 ELEVEN SPORTS 1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

18:35 Lamigo桃猿＠富邦悍將 MOMO綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

日職

17:15 日本火腿@羅德 FOX體育2台

溫網

18:30 八強 FOX體育、FOX體育3台

20:30 八強 FOX體育2台

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