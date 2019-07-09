MLB》曾遭洋基嫌棄、如今進明星賽 葛雷深有感觸

紅人投手葛雷生涯第二次入選明星賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年在洋基表現不如意的投手葛雷（Sonny Gray），今年初被交易至紅人後，才短短不到半年，葛雷投球表現出色，讓他自2015年後再度入選明星賽。他表示，能再次入選明星賽，「我無法描述這種感覺，這很特別。」

葛雷在2017年被運動家交易至洋基，去年球季表現不佳，出賽30場有23場先發，戰績11勝9敗，但防禦率是偏高的4.90，主場防禦率更是高達6.98。總計葛雷在洋基時期共出賽41場，戰績15勝16敗防禦率4.51，與效力運動家5年時的平均防禦率3.42還糟。洋基上季打進季後賽，葛雷也沒有在洋基隊的季後賽出賽名單內。

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今年1月葛雷被交易至紅人後，表現回穩，先發17場戰績5勝5敗，防禦率3.59，這是他自2015年後，再度入選明星賽。

《紐約郵報》報導，葛雷表示，「我想每個人都知道紐約不適合我，不管是什麼原因，好像都行不通。」他說，「但現在回想起來，我沒有改變任何事情，經歷過球場上的高低潮。能重返明星賽，我無法描述這種感覺，這非常特別。」

葛雷說，能再度進明星賽，有時候覺得這是不可能的事情，「再次回到明星賽，這很酷。當然，能成為最棒的選手之一，我感到非常高興，這種感覺很好。」

被問到洋基時期的經驗，是否讓他變得更強大？葛雷則說，「我想肯定是這樣，自己從中學習很多，我想能從掙扎中反彈，而且經歷過這麼多的情緒和比賽後，我覺得我更能了解自己了。」

紅人投手葛雷為明星賽做準備，還和伍德魯（右）交流。（法新社）

紅人投手葛雷生涯第二次入選明星賽。（法新社）

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