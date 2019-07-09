NBA》湖人打造紫金天團 魔術強森盛讚近乎無敵

湖人今傳出將找來A.布萊德利（右）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕昔日NBA傳統勁旅湖人為了重返榮耀，今年季後大肆補強，雖然無緣網羅頂級球星雷納德（Kawhi Leonard），但仍找來曾入選過最佳防守陣容第一隊的A.布萊德利（Avery Bradley），令前湖人籃球事務總裁魔術強森（Magic Johnson）直呼：「湖人五門齊，第四節近乎無敵。」

上季無緣季後賽的湖人，今夏完成重磅交易，迎來鵜鶘頂級長人戴維斯（Anthony Davis），與詹姆斯（LeBron James）攜手爭冠，並陸續簽下明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）、射手D.格林（Danny Green）、庫克（Quinn Cook）。

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湖人也找回33歲老將朗度（Rajon Rondo）、中鋒麥基（JaVale McGee）、卡魯索（Alex Caruso）以及後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）。

湖人今天以2年970萬美元合約網羅防守悍將A.布萊德利，魔術強森在在推特上寫道：「我夢想著湖人在第4節排出詹姆斯、A.戴維斯、D.格林、A.布萊德利和庫茲馬（Kyle Kuzma），這樣的陣容近乎無敵啊！」

28歲的布萊德利上季為快艇出賽49場後，在2月被交易到灰熊，出賽14場平均得到16分、4助攻和3.2籃板，三分命中率達35.1%。

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