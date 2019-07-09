桌球》澳洲公開賽開打 莊智淵、林昀儒再1勝晉級32強

林昀儒只差1勝就能躋身男單正賽32強。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界桌球巡迴賽白金系列等級的澳洲公開賽今天在吉朗開打，台灣「老少雙雄」莊智淵、林昀儒資格賽首戰都以直落四獲勝開出紅盤，只差1勝就能躋身男單正賽32強。

世界排名16的林昀儒，以4:0輕鬆解決世界排名120的印度選手德塞，明天將遭遇世界排名54的法國新秀阿庫祖，兩人曾在2017年捷克公開賽21歲組男單決賽過招，當時小林以2:3遭阿庫祖逆轉，這次將尋求復仇。

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世界排名28的莊智淵，面對世界排名79的捷克選手貞卡瑞克，也未遇抵抗，4:0輕騎過關，明天將對上中國新秀鄭培峰。

莊智淵只差1勝就能躋身男單正賽32強。 （資料照，取自國際桌總官網）

世界排名39的陳建安次輪在局數0:3落後下，雖然將對手逼進決勝局，仍功虧一簣，以3:4飲恨，繼中國公開賽之後再度栽在南韓小將黃民夏拍下。

女子組方面，世界排名32的陳思羽，以4:1輕取香港小將朱成竹，明天資格賽最後一輪將遭遇南韓女將崔孝珠。

其他台灣女將都在次輪落馬，鄭先知1:4不敵中國錢天一、黃禹喬1:4敗給日本美少女長崎美柚﹔陳亭婷也以0:4輸給香港名將李皓晴。

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