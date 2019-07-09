溫網》詹家姊妹不敵「比白聯軍」 女雙16強止步

詹家姊妹止步女雙16強。（資料照，詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019年溫布頓網球錦標賽於全英草地俱樂部進行，女雙第9種子詹詠然／詹皓晴力戰兩盤，仍以5：7、3：6不敵第6種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），2連勝中斷16強止步。

詹家姊妹本屆連闖兩關，第3輪已是3度合體角逐草地大滿貫的最佳戰績，週三強碰今年包辦印地安泉、邁阿密「陽光雙冠」的「比白聯軍」，雙方人馬開賽互保僵持不下，大小詹第9局率先突破卻錯失聽牌機會，反倒連掉3局讓出首盤；次盤雙詹又浪費接連兩次先破機會，讓對手持續回破緊咬不放，加上關鍵第8局發球也沒保住，形成3：5落後，總計激戰1小時36分鐘，直落2無緣8強。

請繼續往下閱讀...

此外，謝淑薇雖然女單32強敗給第3種子的捷克前世界球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova），女雙持續闖關，小薇與捷克史崔可娃（Barbora Strycova）榮膺第3種子，「台捷聯軍」已2連勝，得與羅馬尼亞15種子貝古（Irina Camelia Begu）／尼古拉絲庫（Monica Niculescu） 力拚8強。

謝淑薇。（資料照，法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法