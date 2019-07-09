溫網》天后小威轟垮種子殺手 女單4強對決哈勒普

小威生涯第12度挺進女單4強，持續朝第24座大滿貫后冠邁進。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019年溫布頓網球錦標賽於全英草地俱樂部進行，已當媽媽的美國老將小威廉絲（Serena Williams）強轟18記愛司，6：4、4：6 、6：3淘汰了同胞「種子殺手」芮絲克（Alison Riske），小威生涯第12度挺進女單4強，持續朝第24座大滿貫后冠邁進。

曾7回溫網女單封后的小威，球速偏快的草地球場逐漸找回全盛時期狀態，37歲的美國11種子開賽歷經「互破大戰」，3度突破先馳得盤；只不過，先前爆冷逆轉澳洲新科世界球后芭提（Ashleigh Barty）的芮絲克重整旗鼓，次盤又強力反撲，硬是扳回一城，同時本屆連續第5戰拚滿3盤。 經驗豐富的小威未受影響，決勝盤持續施壓，4：3時關鍵第8局再度突破，最終保發關門鎖定勝利。

請繼續往下閱讀...

坐擁23座大滿貫女單冠軍的小威，激戰2小時安抵前4，當代傳奇天后下個對手，則為羅馬尼亞第7種子哈勒普（Simona Halep）。這位前世界球后馴服年僅15歲的美國新秀黑馬葛芙（Cori Gauff）後，又克服開賽1：4落後，7：6（7：4）、6：1氣走了中國張帥。

小威。（法新社）

芮絲克。（美聯社）

哈勒普。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法