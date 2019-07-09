「這個夢做了4年」謝淑薇姐弟溫網首度合拍 賽後感性發文

本屆溫布頓網球錦標賽混雙次輪上演「台灣內戰」，首度合拍的謝家姊弟對上詹詠然組合，雖吞敗戰，但過程中笑料不斷，兩人賽後更發文感嘆「這個夢做了4年！」（圖擷取自謝淑薇臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕本屆溫布頓網球錦標賽混雙次輪上演「台灣內戰」，首度合拍的謝家姊弟對上詹詠然組合，雖吞敗戰，但過程中笑料不斷，兩人賽後更發文感嘆「這個夢做了4年！」

謝淑薇說：「我比較幸運，單打獎金讓我能在巡迴賽至少帶一個人，大滿貫帶上三個人備戰﹔而我的這個弟弟，從青少年開始就是自己一個人比賽，我們擁有的資源太少，但我們都來到了這裡，完成了一個大家等待了很久的夢。」也直呼「感謝弟弟陪我完成姊弟合拍的里程碑！」

比賽過程中兩人笑容不減，頻頻與現場觀眾互動，有一球謝淑薇還打中謝政鵬的屁股，當場笑到蹲在地上，相當歡樂。

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賽後謝淑薇感謝大家觀看他們的圓夢表演賽，「希望你們都感受到了我們充滿幽默感的活力，與對網球的熱情」。

謝政鵬也在賽後發文表示圓了教練保羅的夢，「這個夢做了4年，歡樂的一場球，謝謝今天來的球迷朋友們開不開心～歡不歡樂～」。不過，他在賽後採訪時認為，姊弟的混雙組合就像是溫布頓的特產草莓一樣「季節限定」，而且這次的賞味期限只有兩天，短期內應該真的不太可能再合作。

網友們也在兩位姐弟的臉書貼文留言「溫布頓真的是充滿歷史的球場，一直聽到裁判說謝謝也蠻搭的」、「我昨晚熬夜看了比賽。你們很棒，請繼續好好享受每一場比賽，加油！」、「我還想聼到Hsieh Hsieh leads. 希望還有機會！」、「A鵬太搞笑了」、「有看過輸球還這麼有笑容的嗎？妳們真的是在享受比賽，可見妳們對網球的熱情⋯所有的努力和成果都是妳們自己掙來的，我們不能分享，只能幫妳們喝彩，希望能一直幫妳們喝彩下去，不管是輸或贏，只要還有著對網球的熱情，就能繼續發光發熱下去！謝政鵬也愈來愈好，一定要堅持下去！」等。

謝淑薇臉書全文

謝政鵬臉書全文

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