中職》人氣、話題滿點 味全龍可考慮讓川崎宗則復出

川崎宗則將來台擔任中職新軍味全龍客座教練。（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕38歲日本人氣球星川崎宗則來台擔任中職新軍味全龍客座教練，週六將來台舉行球迷見面會，他的第一志願是在中職打球，未來台灣球迷或許有機會一睹川崎宗則在場上攻守英姿。

川崎宗則擁有5年大聯盟和12年日職一軍資歷，曾獲世界大賽冠軍和日本一榮耀，也是第一、二屆世界棒球經典賽日本隊奪冠成員，戰功彪炳。

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一般日職球員外表嚴肅，在場上和休息室一絲不苟，相當嚴謹，但川崎宗則是異類，常逗得隊友、媒體哈哈大笑，曾以拗口英文「I am a Japaneeese」自我介紹，也曾跳滑稽舞步令眾人哭笑不得，有美媒就說川崎宗則是「史上最有趣、最有活力球員」，是大家的開心果。

川崎宗則曾說過:「在日本打球實在太嚴肅了，在美國，大家都很享受打球，我就是這樣，每天都在享受棒球。」這就是最真實的川崎宗則。

2017年3月川崎宗則遭芝加哥小熊釋出，幾天後鳳還巢重返軟銀鷹，僅在一軍出賽42場，繳出打擊率2成41、0轟、4分打點的慘澹成績單，去年3月宣布引退，公開的講法是因「自律神經失調影響健康」，實際原因則耐人尋味，但確定的是，川崎宗則並沒有受嚴重運動傷害，還能打，他也一直尋求復出。

引退後，墨西哥聯盟球隊向川崎宗則招手遭他婉拒，經典賽老戰友西岡剛到日本獨立聯盟發展，但川崎宗則沒太大興趣；據了解，川崎宗則曾多次來台比賽，深愛台灣，也一直希望能來中職打球，視為第一志願，一個多月前就透過管道投石問路，但各隊並無戰力需求，無疾而終。

川崎宗則2002年曾隨大榮鷹來台，在天母球場與歐力士進行海外試合，2007年亞錦賽在台中洲際球場，2011年亞洲職棒大賽隨軟銀鷹在台中洲際和桃園球場獻技，對台灣相當熟悉，當初他來台灣曾對媒體大喊「我愛你」、「辛苦了」，還表示喜歡喝珍珠奶茶，展現無比親和力。

以目前中職4隊戰力布局，已兩年沒有實戰經驗，且年歲已高的川崎宗則確實沒有太大空間，各隊沒有網羅實屬合情合理，不過，剛起步的新軍味全龍，8月正式開訓，之後會打冬盟、二軍比賽和各項邀請賽，如果川崎宗則能以球員身份下場，味全關注度可望提升，也能製造話題、傳承年輕球員經驗、炒熱休息室氣氛，還可以販賣川崎相關商品，可說一舉數得。

球界人士評估，味全最快2021年3月才會投入中職一軍賽，若川崎宗則經過一年多賽事找回身手，且球技沒因年紀退化太多，那麼2021年可順勢打一軍比賽，如果身手不符一軍戰力需求，屆時可再做決定，就看味全球團內部如何評估。

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