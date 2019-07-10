MLB》比賽用球變「彈」？ 大聯盟主席回應了

大聯盟主席澄清比賽用球沒問題。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）砲轟本季比賽用球變彈，讓球賽變成笑話，獲多位大投手聲援，大聯盟主席曼福瑞（Rob Manfred）出面澄清，強調比賽用球沒有問題，但球的阻力確實有降低趨勢，目前仍在進行研究。

「跟球一點關係也沒有，比賽用球完全沒有調整，而且說『聯盟想要更多全壘打』，在邏輯上是有缺陷的，如果你有參加球團老闆的會議，這並不是他們的觀點。」曼福瑞說，強調根據科學研究結果，並無證據顯示球變得更硬。

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曼福瑞坦言，研究結果有發現球的阻力變少，大聯盟已透過雷射測試，測量球的縫線寬度與高度，嘗試找出為何球的阻力變少，但目前科學家還沒給出答案，「投手們提出爭議，特別是針對球的膠皮跟縫線，但我們相信這些都不是問題。」

大聯盟本季上半已累積3691發全壘打，預計將超過2017年的6105轟單季紀錄，韋蘭德本季至今挨26轟為聯盟最多，昨受訪時抨擊「球變彈」把比賽變得可笑，獲同為塞揚巨投的德葛隆（Jacob deGrom）和薛哲（Max Scherzer）附議。

韋蘭德質疑本季比賽用球變彈。（資料照，USA TODAY Sports）

大聯盟主席曼福瑞在韋蘭德開砲之前，曾針對球阻力變小做出說明，但也強調數據顯示球迷們喜歡全壘打，「很容易就被『全壘打太多了』的說法帶著走，但別忘了我們的球迷數據顯示，球迷們喜歡全壘打，這並非世界上最糟的事情。」

大聯盟主席曼福瑞表示，他們對比賽用球的例行測試更加頻繁，希望能瞭解阻力變小的原因，以提升製造過程的掌控度，雖然從製造到保存都有嚴格規定，但也不可能讓每顆球都完全一樣，「你得記得，我們的棒球是手工製品，每一年都會有其差異。」

曼福瑞也說，如果找到球阻力變小的原因，可能會調整比賽用球的規格，目前尚無定案，必須相當謹慎行事，「但如果我們要這麼做，我們會用公開透明的方式進行，對於媒體和球迷都是。」

大聯盟全壘打產量近年屢創新高，比賽用球成熱門議題。（美聯社）

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