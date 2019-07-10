NBA》有雙星還不滿足？ 快艇再盯上前總冠軍戰MVP

快艇傳出盯上2015年總冠軍戰MVP老將伊古達拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年NBA自由市場最大咖雷納德（Kawhi Leonard），招募了雷霆明星前鋒P.喬治（Paul George）一起加盟組成洛城雙巨頭，不過《The Undefeated》資深記者史比爾斯（Marc J. Spears）今爆料，快艇現在又盯上2015年總冠軍戰MVP老將伊古達拉（Andre Iguodala），希望能網羅這位防守悍將。

勇士在告別杜蘭特（Kevin Durant）後，積極展開補強盼能續建王朝，日前他們將老將「小AI」伊古達拉、現金200萬美元和1枚2024年受保護首輪籤，打包送去灰熊。而正在重建中的灰熊，原打算直接買斷伊古達拉合約，不過最後仍決定先衡量小AI的市場行情再做決定。

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而快艇日前以加林納里（Danilo Gallinari）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及7個選秀權，收編P.喬治，並與雷納德合組驚人雙星後，又保有主力「板凳暴徒」L.威廉斯（Lou Williams）、中鋒哈瑞爾（Montrezl Harrell），如果最後能如願補進「小AI」，奪冠聲勢將水漲船高。

35歲的伊古達拉2004年NBA選秀會中，被七六人以首輪第九順位挑中，而他2013年以先簽後換的方式，透過三方交易（勇士、金塊和爵士）轉戰灣區，在為勇士效力的6個球季，拿下3座總冠軍，並繳出場均7.3分3.9籃板3.4助攻。

（左起）P.喬治與雷納德新球季將改披快艇戰袍。（資料照，圖片取自推特）

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