MLB明星賽》地主投手畢伯奪MVP 美聯隊笑納七連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本屆明星賽由美聯率先得分，前3安都由太空人球員擊出為史上首見，地主投手畢伯（Shane Bieber）登板1局連飆3K，獲選本屆MVP，洋基查普曼（Aroldis Chapman）3K關門，率美聯以4：3擊敗國聯，笑納明星賽七連勝。

美聯先發韋蘭德（Justin Verlander）開賽飆2K完成任務，1局下換韓投柳賢振登板，雖被太空人強打史普林格（George Springer）敲安，但隨後連續製造3個滾地出局，兩隊先發都無失分安全下庄。

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2局上日投田中將大登板1局無失分，2局下由道奇克蕭（Clayton Kershaw）上場，被柏格曼（Alex Bregman）和布蘭特利（Michael Brantley）接力敲安，美聯取得1：0領先，前3棒安打都是來自太空人球員，為大聯盟史上首見。

3、4局雙方未得分，國聯先發陸續退場，換上替補球員，5局上印地安人地主球員畢伯登板連飆3K，獲全場英雄式致敬，5局下道奇畢爾勒（Walker Buehler）開局挨二壘打，再被跑出內野安打掉分，美聯2：0領先。

6上布雷克蒙（Charlie Blackmon）扛本屆明星賽首轟，國聯追成一分差。7下國聯失守，釀酒人伍德魯夫（Brandon Woodruff）掉分退場，巨人史密斯（Will Smith）第1球就挨轟，蓋洛（Joey Gallo）敲陽春彈，美聯4：1領先。

8局上地主投手韓德（Brad Hand）登板，連續保送形成滿壘，雖讓甫開轟的布雷克蒙揮空三振，但被昨天拿下全壘打大賽冠軍的阿隆索（Pete Alonso）敲安、帶有2分打點，國聯追成3：4。

9局上美聯推查普曼關門，職涯從印地安人起家、本季結束就要退休的沙巴西亞（CC Sabathia），在2出局時走上投手丘，接受全場起立鼓掌致敬，查普曼連飆3K關門，美聯以4：3擊敗國聯，收下明星賽七連勝。

.@CC_Sabathia can add pitching coach to the résumé. #LegaCCy pic.twitter.com/AxNHA4WioR — MLB （@MLB） 2019年7月10日

AL replacement ➡ @Chevrolet #AllStarGame MVP@ShaneBieber19 puts on a show for the home crowd. pic.twitter.com/SA7qj8zXe7 — All-Star Game （@AllStarGame） 2019年7月10日

布雷克蒙擊出本屆明星賽首轟。（USA TODAY Sports）

地主投手畢伯登板連飆3K。（法新社）

沙巴西亞接受全場致意。（USA TODAY Sports）

查普曼3K關門守勝。（法新社）

地主投手畢伯獲選明星賽MVP。（USA TODAY Sports）

美聯擊敗國聯，取得明星賽七連勝。（法新社）

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