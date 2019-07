MLB明星賽》地主投手畢伯奪MVP 美聯隊笑納七連勝（影音）

〔體育中心/綜合報導〕本屆明星賽由美聯率先得分,前3安都由太空人球員擊出為史上首見,地主投手畢伯(Shane Bieber)登板1局連飆3K,獲選本屆MVP,洋基查普曼(Aroldis Chapman)3K關門,率美聯以4:3擊敗國聯,笑納明星賽七連勝。

美聯先發韋蘭德(Justin Verlander)開賽飆2K完成任務,1局下換韓投柳賢振登板,雖被太空人強打史普林格(George Springer)敲安,但隨後連續製造3個滾地出局,兩隊先發都無失分安全下庄。

請繼續往下閱讀...

2局上日投田中將大登板1局無失分,2局下由道奇克蕭(Clayton Kershaw)上場,被柏格曼(Alex Bregman)和布蘭特利(Michael Brantley)接力敲安,美聯取得1:0領先,前3棒安打都是來自太空人球員,為大聯盟史上首見。

3、4局雙方未得分,國聯先發陸續退場,換上替補球員,5局上印地安人地主球員畢伯登板連飆3K,獲全場英雄式致敬,5局下道奇畢爾勒(Walker Buehler)開局挨二壘打,再被跑出內野安打掉分,美聯2:0領先。

6上布雷克蒙(Charlie Blackmon)扛本屆明星賽首轟,國聯追成一分差。7下國聯失守,釀酒人伍德魯夫(Brandon Woodruff)掉分退場,巨人史密斯(Will Smith)第1球就挨轟,蓋洛(Joey Gallo)敲陽春彈,美聯4:1領先。

8局上地主投手韓德(Brad Hand)登板,連續保送形成滿壘,雖讓甫開轟的布雷克蒙揮空三振,但被昨天拿下全壘打大賽冠軍的阿隆索(Pete Alonso)敲安、帶有2分打點,國聯追成3:4。

9局上美聯推查普曼關門,職涯從印地安人起家、本季結束就要退休的沙巴西亞(CC Sabathia),在2出局時走上投手丘,接受全場起立鼓掌致敬,查普曼連飆3K關門,美聯以4:3擊敗國聯,收下明星賽七連勝。

.@CC_Sabathia can add pitching coach to the résumé. #LegaCCy pic.twitter.com/AxNHA4WioR