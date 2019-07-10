網球》寫信為美網事件道歉 大坂成熟回應讓小威感動淚崩

小威在2018年美網決賽因與裁判爭執，被罰了三次警告。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕前球后小威廉絲（Serena Williams）強勢再闖溫網四強，而她在知名時尚雜誌八月號發表的文章也在近期公開，這也是她首度暢談去年的美網事件、並提及自己私底下曾寫信向大坂直美道歉

去年美網決賽因小威與裁判之間的爭執，讓生涯首獲大滿貫的大坂直美完全被搶走焦點。小威在文裡坦承，美網過後這次的爭議仍頻頻困擾著她、她除無法重拾球拍、甚至還開始尋求心理治療，過程中不斷思考身為一名女性「站出來說話到底有沒有錯。」

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不過無論如何，小威還是認為自己欠大坂一個道歉，「倒頭來，我的對手還是表現得更傑出，才能贏得她的第一座大滿貫。」「我回想自己的第一個大滿貫冠軍，那會是你此生印象最深刻的時刻，一定要是最特別的。」小威坦言對於搞砸大坂的第一個大滿貫，「非常心碎。」

於是她寫了一封道歉信給大坂直美：「就像我在球場上說的，我為你感到驕傲，同時感到抱歉。我認為我在做對的事情，但太執著於在自己身上了。我並不知道媒體會把我們塑造成對立的形象。如果一切都可以重來就好了，我會盡我所能支持你。我從來不會想要從另外一位女性身上搶走鎂光燈、特別是同為黑人女性運動員。我等不及迎接屬於妳的未來了，我會一直是妳的頭號球迷，我希望一直都能這麼成功，再說一次，我真的打從心底為你感到驕傲。」

大坂直美的第一個冠軍被爭議模糊焦點，頒獎時她淚灑舞台。（資料照，法新社）

而不久後，小威收到了回信。她坦言大坂的訊息不禁潸然淚下：「由於不能分辨憤怒或者力量，人們時常將兩者混為為一談，」大板寫道，「從來沒有人能像妳這樣替自己發聲，妳必須繼續為我們當個先驅者。」

小威在文章裡寫道，收到回信的當下，她才了解自己無法走過來的原因，並非這段期間各方的責難，而是到底應不應該因為對於大坂直美造成困擾，而從此把嘴巴閉上，然而當她知道這位新科冠軍能夠完全理解自己的行為，她才逐漸釋懷、也選擇繼續做自己認為覺得對的事情。

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