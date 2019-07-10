溫網》超威！謝淑薇搭擋一日兩勝 「台捷聯軍」殺進女雙8強

謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年溫布頓網球錦標賽於全英草地俱樂部進行，台灣網球一姐謝淑薇與捷克女將史崔可娃（Barbora Strycova）今在女雙16強，以6：3、6：4直落二擊敗第15種子貝古（Irina Camelia Begu）／尼古拉絲庫（Monica Niculescu）的羅馬尼亞組合，順利搶下8強門票。

本季已拿下3座WTA女雙冠軍的「台捷組合」默契相當純熟，此役她們第2局就破了「羅馬尼亞組合」發球局，一路壓制下很快就以6：3搶下第一盤；1個半小時前才剛結束女單比賽的史崔可娃第二盤稍顯疲態，但謝淑薇展顯與搭擋絕佳默契、適時給予支援，最後兩人以6：4收下第二盤，直落二擊敗對手。而下一輪將對決之前扳倒台灣「雙詹組合」的第6種子比利時梅丹斯（Elise Mertens）和白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

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而謝淑薇的搭檔史崔可娃今天再度雙喜臨門，這位33歲的捷克女單好手，稍早在中央球場對決大會第19種子、地主英國女將孔塔（Johanna Konta），第一盤拚入搶七後，史崔可娃挺住壓力以7：6（5）先搶下第一盤，第二盤開局後更是一面倒，最後以6：1直落二擊敗對手，首次打進準決賽，不但寫下個人最佳紀錄，也創下她在溫布頓的最佳成績。

謝淑薇女雙搭擋、捷克好手史崔可娃，稍早女單殺進準決賽，今日雙喜臨門。（路透）

史崔可娃。（路透）

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