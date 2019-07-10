MLB明星賽》都是一家人！ 大聯盟力挺印地安人抗癌投手（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人32歲先發卡拉斯科（Carlos Carrasco）正與癌症奮鬥，不僅有家人陪伴，還有大聯盟球員們相挺，為明星賽中場活動留下感人畫面。

卡拉斯科日前被診斷出罹癌，所幸是可治癒的慢性骨髓性白血病，他目前已暫停所有棒球活動，專心接受治療。總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，卡拉斯科相當明白，他有很多家人會陪伴他，隊上的人們都相當關心他。

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今天明星賽中場的例行活動，球員和教練們一同在場上，拿著特製的牌子為癌症患者加油，這是從2011年舉辦至今的活動，能夠在牌子上寫下名字，有許多球員寫下了卡拉斯科的綽號「餅乾」，卡拉斯科也出席了這個活動，與印地安人的隊友和教練們站在一起。

Today, and every day, we @SU2C together. pic.twitter.com/Wlmgcgv132 — MLB （@MLB） 2019年7月10日

Many players today, including Ketel Marte, honoring the great Carlos Carrasco in his fight against leukemia. https://t.co/GMmW7ZdOMD pic.twitter.com/1H14pDHiFh — Marly Rivera （@MarlyRiveraESPN） 2019年7月9日

卡拉斯科擁抱隊友們。（USA TODAY Sports）

印地安人隊友們與卡拉斯科站在一起。（美聯社）

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