MLB明星賽》都是一家人！ 大聯盟力挺印地安人抗癌投手（影音）

〔體育中心/綜合報導〕印地安人32歲先發卡拉斯科(Carlos Carrasco)正與癌症奮鬥,不僅有家人陪伴,還有大聯盟球員們相挺,為明星賽中場活動留下感人畫面。

卡拉斯科日前被診斷出罹癌,所幸是可治癒的慢性骨髓性白血病,他目前已暫停所有棒球活動,專心接受治療。總教練法蘭柯納(Terry Francona)表示,卡拉斯科相當明白,他有很多家人會陪伴他,隊上的人們都相當關心他。

今天明星賽中場的例行活動,球員和教練們一同在場上,拿著特製的牌子為癌症患者加油,這是從2011年舉辦至今的活動,能夠在牌子上寫下名字,有許多球員寫下了卡拉斯科的綽號「餅乾」,卡拉斯科也出席了這個活動,與印地安人的隊友和教練們站在一起。

Today, and every day, we @SU2C together. pic.twitter.com/Wlmgcgv132

Many players today, including Ketel Marte, honoring the great Carlos Carrasco in his fight against leukemia. https://t.co/GMmW7ZdOMD pic.twitter.com/1H14pDHiFh