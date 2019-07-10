NBA》「以後還是朋友？」厄文出走塞隊 主帥獻祝福

厄文（左二）今夏轉戰籃網，前東家主帥（中）史蒂文斯送上祝福。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕全明星後衛厄文（Kyrie Irving）今夏選擇離開待了2個賽季的波士頓塞爾提克，琵琶別抱布魯克林籃網，此消息傳出也引來塞隊球迷討論，根據拉斯維加斯報導，厄文下季重返賽隊主場比賽，將遭受地主球迷噓聲伺候，對此塞隊主帥史蒂文斯（Brad Stevens）卻抱持祝福態度，感謝他這2年來為球隊付出。

厄文與籃網簽下一只4年1.41億美元合約，聯手杜蘭特（Kevin Durant）及D.喬丹（DeAndre Jordan），打造全新三巨投，上賽季籃網在D.羅素（D'Angelo Russell）帶領下，重返季後賽場，今夏他出走投奔勇士，球隊總經理馬克斯（Sean Marks）也有所應變，簽下上述三名球員，使球隊在下賽季持續保有競爭力。

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塞爾提克在今年季後賽第二輪輸給密爾瓦基公鹿後，也堅定厄文離開的決心，此舉也遭受塞迷言語撻伐，並預告他將來重返綠衫軍主場TD Garden將以噓聲伺候，對此史蒂文斯為子弟兵緩頰，並肯定他這2個賽季表現，「我們愛Al，我們想讓他再回來，但這是他的選擇，他在這裡做得很好。」

上賽季厄文繳出場均23.8分、6.9次助攻、1.54抄截全能數據，今夏決定轉戰籃網，也是他繼2017年從騎士加盟塞爾提克後，再一次於季後轉隊。

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