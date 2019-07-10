NBA》簽杜蘭特存在風險 籃網總管揭密決定關鍵

籃網團隊在分析杜蘭特傷況後，投票全數通過網羅他。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）遭遇跟腱斷裂的嚴重傷勢，恐整季報銷，但籃網依舊給出一份大約網羅，對此總管馬克斯（Sean Marks）解釋，這是在請示醫療團隊後得出的答案。

對籃網來說，傷病的確是簽約時該考量的因素，特別是杜蘭特的傷勢，對球員的生涯發展恐有巨大影響，《運動畫刊》記者Chris Mannix近日發文，揭露雙方簽下4年1.64億美元大約的細節。

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馬克斯要求籃網醫療團隊進行調查，分析杜蘭特受傷的狀況，最後透過投票的方式，決定是否該全力網羅這名2屆總冠軍賽MVP，結果全數通過，沒有任何異議。

「這是一個相當感人的時刻。」回憶起當時大家集結在一起討論的場景，馬克斯說，「當時有一群人這樣說：『讓杜蘭特重新回到球場，證明外界的疑慮都是錯誤。』很多時候，教練會跟我說，球員們會主動肩負起責任，但現在管理階層也是如此，這很重要。」

杜蘭特堪稱聯盟最強進攻武器之一，但復出保有幾成功力還是未知數，對於籃網所承擔的風險，馬克斯說，「不管任何時候，當你可以找來一位才華洋溢的球員加入，你得把握住機會 。」

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