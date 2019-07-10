NBA》昔日奪冠陣容瀕臨解體 勇士今再裁掉3冠老將控衛

勇士今天宣布裁掉陣中老將控衛李文斯頓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕為了節省開支，勇士今天宣布再裁掉陣中3冠核心老將控衛李文斯頓（Shaun Livingston），去年奪冠陣容如今瀕臨解體。而美媒指出，被裁掉後李文斯頓並沒有打算就此高掛球鞋，而是計畫將投身自由市場待價而沽。

《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）今指出，今年33歲李文斯頓下季的年薪為770萬美元，其中只有200萬美元受到保障，勇士將會用延伸條款裁掉這位老將，接下來3季分別支付他66.6萬美元，確保球隊的薪資總額能低於薪資上限的1.389億美元，裁掉他後勇士將能省下超過100萬美元的薪資空間。

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李文斯頓是灣區大軍3冠的功臣之一，職業生涯在快艇起步，不過2007年卻遭遇嚴重膝傷慘劇，當時幾乎被認定不可能再打籃球了，但他克服不可能重新站上球場，並在勇士找到第二春，穩定表現受勇士肯定，2017年與他簽下3年2400萬美元續約，不過本季開始已經逐漸淡出勇士的主力位置，上場時間也大幅縮水。

李文斯頓將離開效力5年的勇士，投身自由市場待價而沽。（資料照，法新社）

在今年3連霸失利，招牌球星杜蘭特選擇遠走籃網，而勇士在用頂薪簽下射手K.湯普森（Klay Thompson）和前籃網一哥D.羅素（D’Angelo Russell）後，為節省薪資空間，已經送走伊古達拉（Andre Iguodala），又放走卡森斯（DeMarcus Cousins）、魯尼（Kevon Looney）、Q.庫克（Quinn Cook），今再裁掉李文斯頓，下季陣容可能大風吹。

李文斯頓在勇士效力的5個球季，球隊皆殺進總冠軍賽，還留下3座總冠軍，期間雖曾傳出他由於膝傷困擾有意退休，不過名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）稍早在推特指出，李文斯頓打算延續球員生涯，將在自由市場尋覓新東家。

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