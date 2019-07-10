晴時多雲

MLB》最酷嬌妻！無緣明星賽 麥卡琴回家看到這幕驚呆了

2019/07/10 12:28

〔體育中心／綜合報導〕費城人外野手麥卡琴（Andrew McCutchen）本季因膝傷提前報銷，當然也無緣明星賽，因此貼心的妻子特別在家裡地下室幫他佈置了一個全明星賽的派對，讓麥卡琴看到的當下驚訝得語無倫次，直呼妻子是「世界上最酷的太太。」

麥卡琴在明星賽開打的當下也在自己的社群網站分享了這段影片，他在開頭說道，妻子要他走下來地下室看看。接著鏡頭一轉，畫面裡不但有寫著他名字的巨大燈牌、地板上還鋪有紅地毯，放眼望去還有棒球造型的氣球、自製的國聯T恤、麥卡琴父子倆的造型翻糖蛋糕等，甚至還有布條寫著「你就是我們的全明星」，麥卡琴一一以鏡頭介紹時，也一邊讚嘆妻子的用心。

最後麥卡琴也特別再次感謝妻子，表示每個球員都會付出一切、盡全力表現，但有時候卻會因為傷勢讓苦心化為烏有。

而這則也引來許多網友留言，紛紛稱讚麥卡琴妻子的用心，但也有部分網有歪樓表示：「這是他家的地下室？都比我家還大了。」

麥卡琴本季因膝傷提前報銷。（資料照，今日美國）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.