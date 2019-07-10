MiLB》確定續留印地安人！ 胡智為發文感謝台灣隊友力挺

印地安人今宣布續留胡智為。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣旅美投手胡智為本季轉戰新天地，卻遭遇生涯大低潮，挨轟率居高不下，日前遭印地安人指定讓渡（DFA），不過轉讓程序跑完後，今（10日）印地安人宣布將他續留，胡智為將再次從3A哥倫布快艇（Columbus Clippers）出發。

胡智為休季被送到印地安人，離開效力4季的光芒，本季在3A跌跌撞撞，5月底因右屈肌緊繃休養，6月中回歸防禦率高達7.95，本季出賽15場，主投48.2局就已挨16轟，刷新小聯盟生涯單季挨轟數最多的紀錄。

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而印地安人隊3日與光芒談成交易，送出國際球員簽約金，換來守備工具人維拉茲奎茲（Andrew Velazquez），將胡智為移出40人名單。儘管胡智為本季失分率、被全壘打的機會偏高，但本季K掉41名打者，三振功力不減，加上過去2季大聯盟出賽23場、防禦率3.52的經驗，球隊在讓渡程序結束後仍決定將他續留。

胡智為昨天在練完球後，與同樣在印第安人打拚的台灣隊友江少慶、張育成、朱立人，抽空去動物園散心，而他也在臉書上發文，表示很開心有朋友們陪在身邊，不需要獨自一人渡過難關，「很開心，謝謝大家，我們一起加油」。

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