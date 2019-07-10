NBA》理事會投票通過 NBA挑戰系統正式上路

NBA新賽季開始，總教練每場比賽將有一次請求挑戰機會。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA2019-20賽季將有全新變革，賽中挑戰系統（in-game challenge system）正式上路，聯盟對此新規也有詳盡規範，此系統的實施，將使裁判吹判更具公平性，比賽精采度也有望提升。

聯盟週二宣布，NBA理事會已經通過了下賽季總教練的賽中挑戰系統的實施，並批准NBA重播中心能夠使用即時重播來檢閱判決，聯盟營運總裁史布勞爾（Byron Spruell）在新聞稿中談到此變革，「給總教練一個發言權，增強球隊和球迷對重播過程的信心，並為我們的比賽添加新的激動人心的元素。」

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總教練每場比賽僅有1次挑戰機會，無論成功與否，若要請求挑戰，則必須先喊出暫停，並做出旋轉手指的手勢向裁判示意，倘若挑戰成功，則該次暫停將不列入計算，反之若挑戰失敗，則會失去一次暫停機會，而根據規定，總教練是不能對裁判沒吹罰的Play提出挑戰，若違反程序提出挑戰，教練將有機會吞下技術犯規。

聯盟著手此項變革多年，積極在做最終調整與確認，並在2014年發展聯盟做過測試，另外在今年夏季聯賽，各隊教練已可開始使用電視輔助判決。

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