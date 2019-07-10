MLB明星賽》偕過世隊友圓夢 「神鱒」改穿45號球衣

〔體育中心／綜合報導〕明星賽今天圓滿落幕，天使所屬的美聯隊贏得七連勝，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）和拉史特拉（Tommy La Stella）都穿了特別的45號球衣，讓過世的隊友史卡格（Tyler Skaggs）一員明星夢。

27歲的天使投手史卡格，月初驟然離世，讓許多人悲慟不已，與史卡格同梯選秀加入天使、感情相當要好的神鱒，用他的方式緬懷好友，不僅在西裝上別了代表史卡格背號45號的別針，也與因傷無法出賽的天使隊友拉史特拉，一起穿了45號球衣。

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「我們得代表他的背號出賽，他總是跟我說他想打明星賽，他非常努力，我覺得他去年理應入選的，但他總是過來跟我說，想跟我一起打明星賽。」神鱒說，「顯然地，今天晚上，他確實與我同在。」

神鱒今天穿45號球衣上場。（USA TODAY Sports）

神鱒表示過去一週，對於天使球團、隊職員、球迷、還有史卡格的家人來說，都相當難熬，可以回到球場比賽固然很好，但在一個人的時候，還是會思念著史卡格，「他是個好孩子、好隊友，也是我的好兄弟，當你失去一個那個親近的人，感覺真的很怪、很難熬。」

今天神鱒2支0，是生涯7次參加明星賽首度沒有安打，他表示這很特別，覺得是史卡格與他同在，「如果我有哪場明星賽沒敲安，那是因為史卡格是個投手，他會想要上場、投個無失分或無安打的幾局。」

此役除了神鱒和拉史特拉穿45號球衣，大聯盟也一同緬懷史卡格，不僅在球衣上有黑色45號的圖章，賽前也為史卡格舉行了默哀儀式，神鱒相當感謝大聯盟的規劃，透露默哀時他情緒滿溢，有幾個人過來與他一起懷念史卡格。

「他大大影響了我、還有那些人的人生，很多傢伙都過來找我，表達他們的支持，這全部都是為了他，他總是想當成為明星球員，今晚他就是明星球員，我很確信這點。」神鱒說。

賽前默哀向史卡格致意。（USA TODAY Sports）

神鱒穿著45號球衣，與史卡格一員明星賽夢想。（法新社）

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