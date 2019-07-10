MLB》明星夜記分板出狀況 麥克內爾首度參賽留遺憾

記分板上麥克內爾（左）照片遭到誤登，這嚴重錯誤，他顯然開心不起來。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019美職明星賽圓滿落幕，美聯最終4：3打敗國聯，取得對戰7連勝，場上比賽打得火熱，場邊也發生一段小插曲，紐約大都會外野手麥克內爾（Jeff McNeil）8局上登場打擊時，外野記分板上出現的照片卻不是自己，而是隊友德葛隆（Jacob deGrom），這一樁烏龍明顯讓他開心不起來。

6局下麥克內爾接替布萊恩（Kris Bryant）上場鎮守左外野，8局上他獲得本場唯一一次打擊機會，雖最終擊成飛球出局，但讓他更在意的是，當他上場打擊時，外野記分板上秀出的照片不是自己，如此嚴重錯誤，賽後他無奈表示，「這很難.....我想在那裡看到我的照片。」

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今晚印地安人主場記分板彷彿就是個災難，錯誤不只這一樁，洛磯隊的達爾（David Dahl）以及小熊隊康崔拉斯（WillsonContreras）名字拼錯；響尾蛇馬堤（Ketel Marte）和道奇隊貝林傑（Cody Bellinger） 則是上錯隊徽，皆顯示為勇士隊球員。

在上週日進行的大聯盟未來之星賽，紅人隊特蘭美爾（Taylor Trammell）和紅襪隊杜南（Jarren Duran）名字同樣遭到拼寫錯誤，地點同樣是印第安人主場Progressive Field。

jeff mcneil is not jacob degrom lmao pic.twitter.com/1oDX3ztU1y — Joon Lee （@joonlee） 2019年7月10日



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