晴時多雲

網球》雜誌封面照霸氣未修圖 小威展現真實被讚翻

2019/07/10 14:42

小威登上雜誌封面。（圖片取自Harper\'s Bazaar官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕前球后小威廉絲（Serena Williams）再闖溫網四強，知名時尚雜誌八月號邀請也邀小威登上封面，她除以第一人稱視角回顧去年的美網事件外，未修圖的封面照也獲諸多女性網友大力讚賞，認為小威勇於展現最真實的自己。

照片裡的小威身穿一襲金色披風霸氣回視鏡頭，腰部以下沒有衣料遮蔽，臀部與大腿的肌肉線條幾乎一覽無疑，雜誌特別在封面上註明，此組照片未經修圖，並附上標題：「赤裸的真實」。

此張封面照一出獲得許多不同領域女性的迴響，有網友稱這張照片「熱情、優雅且並非完美無瑕，是一名傳奇球星所能做出的最好示範。」也有人認為這次的企劃給消費者與其他雜誌上了最好的一課，「所有的修圖都是不必要的。」

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