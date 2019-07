網球》雜誌封面照霸氣未修圖 小威展現真實被讚翻

小威登上雜誌封面。(圖片取自Harper\'s Bazaar官方推特)

〔體育中心/綜合報導〕前球后小威廉絲(Serena Williams)再闖溫網四強,知名時尚雜誌八月號邀請也邀小威登上封面,她除以第一人稱視角回顧去年的美網事件外,未修圖的封面照也獲諸多女性網友大力讚賞,認為小威勇於展現最真實的自己。

照片裡的小威身穿一襲金色披風霸氣回視鏡頭,腰部以下沒有衣料遮蔽,臀部與大腿的肌肉線條幾乎一覽無疑,雜誌特別在封面上註明,此組照片未經修圖,並附上標題:「赤裸的真實」。

請繼續往下閱讀...

此張封面照一出獲得許多不同領域女性的迴響,有網友稱這張照片「熱情、優雅且並非完美無瑕,是一名傳奇球星所能做出的最好示範。」也有人認為這次的企劃給消費者與其他雜誌上了最好的一課,「所有的修圖都是不必要的。」

"I was hurt—cut deeply...for some reason I couldn’t shake the feeling that this was about so much more than just me."



—@serenawilliams bares all for our airbrush-free August issue, and opens up about last year’s controversy at the U.S. Open: https://t.co/1bnucoZT7H pic.twitter.com/uUvfVXETVK