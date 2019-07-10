MLB》亞洲第一人！田中將大奪明星賽勝投 攜隊友寫隊史紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本屆明星賽美聯明星隊靠著8支安打敲回4分，最後洋基查普曼（Aroldis Chapman）3K關門，美聯最終以1分之差險勝國聯明星隊，笑納明星賽七連勝，而替補被選進明星賽的日籍強投田中將大則拿下勝投，成為亞洲第一人。

田中將大奪下今年明星賽勝投，成為亞洲第一人。（USA TODAY Sports）

由於藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman）進入傷兵名單，讓田中將大替補進入今年的明星賽，也是自2014年來第二次入選明星賽，與隊友查普曼（Aroldis Chapman）、拉梅修（DJ LeMahieu）、托瑞斯（Gleber Torres）和桑契斯（Gary Sanchez）一起效力美聯明星隊。

請繼續往下閱讀...

田中今在第二局接替先發太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）登板，一上來就先K掉道奇強打貝林傑（Cody Bellinger），之後再解決艾倫納多（Nolan Arenado），接下來雖然遭海盜貝爾（Josh Bell）敲安上壘，但很快讓小熊康崔拉斯 （Willson Contreras）擊出滾地球出局，無失分退場，8上國聯雖然靠著阿隆索（Pete Alonso）敲安追回2分，不過9上美聯推查普曼連飆3K關門，收下救援成功，最後美聯就以4：3擊敗國聯，締造明星賽七連勝。

「（投完球後）我就是鬆了一口氣，好像一眨眼之間就結束了，」田中將大賽後受訪時透過翻譯表示，「當然，在這樣的時刻能夠上場投球是非常特別，對我來說這次經驗，真的是意義非凡。」

而田中將大不但成為亞洲史第一位拿下明星賽勝投的員，也是自1948年Vic Raschi後，相隔71年第一位拿下明星賽勝投的洋基隊球員，更與隊友查普曼成為洋基隊史首對同年明星賽拿下勝投、救援的組合。

田中將大1局無失分，收下明星賽勝投。（USA TODAY Sports）

查普曼連飆3K關門，拿下救援成功，和隊友田中將大締造隊史新紀錄。（USA TODAY Sports

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法